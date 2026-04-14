Кальянщица из Москвы раскаялась за оскорбление чувств верующих

Девушка из Москвы извинилась за кальян на куличе

В Москве возле станции метро «Авиамоторная» полицейские задержали 27‑летнюю Ксению, работающую в столичном баре Kisski. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».





Причиной стали резонансные действия девушки. Недавно она опубликовала в соцсетях видео, где использует кулич в качестве чаши для кальяна. Ролик сопровождала провокационная подпись: «Даже Христос от такого Воскрес». Видео привлекло внимание общественности после того, как его распространил блогер Владислав Поздняков.



После звонка журналиста издания Ксения удалила спорный контент из соцсетей и разместила пост с извинениями. Позднее МВД опубликовало видео из отдела полиции, на котором девушка заявляет, что глубоко раскаивается в содеянном.



«Я не хотела задеть ничьи чувства и не хотела никого обидеть. Этот поступок сделала, не подумав», — сказала Ксения на записи.