Кальянщица из Москвы раскаялась за оскорбление чувств верующих
В Москве возле станции метро «Авиамоторная» полицейские задержали 27‑летнюю Ксению, работающую в столичном баре Kisski. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Причиной стали резонансные действия девушки. Недавно она опубликовала в соцсетях видео, где использует кулич в качестве чаши для кальяна. Ролик сопровождала провокационная подпись: «Даже Христос от такого Воскрес». Видео привлекло внимание общественности после того, как его распространил блогер Владислав Поздняков.
После звонка журналиста издания Ксения удалила спорный контент из соцсетей и разместила пост с извинениями. Позднее МВД опубликовало видео из отдела полиции, на котором девушка заявляет, что глубоко раскаивается в содеянном.
«Я не хотела задеть ничьи чувства и не хотела никого обидеть. Этот поступок сделала, не подумав», — сказала Ксения на записи.Известно, что нарушительница родом из Саранска. За противоправные действия в отношении нее возбудили уголовное действие по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»).