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На бывшего мэра Энергодара совершено покушение, он тяжело ранен

06 сентября 2024, 16:54
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

ВСУ несколько дней назад совершили покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас является сотрудником Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на пресс-подходе после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС пока остается сложной, кроме того, ВСУ предпринимают террористические действия против гражданского населения.

«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика», — сказал Лихачев.



По его словам, мужчина был тяжело ранен. Другие подробности о состоянии бывшего мэра Энергодара он не привел.

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#покушение
КамАЗ разорвало в столкновении с электричкой в Петербурге
Электричка «Гатчина – Петербург» столкнулась с КамАЗом в районе Броневой
06 сентября 2024, 17:21

Фото: Фотобанк Московской области

Электричка протаранила грузовой автомобиль КамАЗ в районе железнодорожной станции Броневая в Санкт-Петербурге. Авария случилась вечером 6 сентября на территории депо Санкт-Петербург Балтийский.
От удара грузовик разорвало на части и раскидало по обеим сторонам железнодорожных путей. Серьезно пострадала и кабина машиниста локомотива, сообщает SPB.KP.RU.

Предварительно, груженный песком КамАЗ выехал на железную дорогу перед электричкой, машинист не успел остановить состав. По факту случившегося уже начал проверку Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления транспортного СК РФ.

К счастью, столкновение чудом обошлось без погибших и пострадавших. Несмотря на это пассажиры электропоезда были сильно напуганы, с паникой в вагоне смогли справится работники поезда.

Что именно стало причиной столкновения и кто в этом виноват, сейчас выясняют следственные органы. На месте продолжают работать оперативные службы.

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#санкт-петербург
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В России требуют наказать «бородачей в тапках», угрожавших бойцам СВО
06 сентября 2024, 16:34

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Действиям «бородачей в тапочках», угрожавших участникам специальной военной операции, должна быть дана соответствующая правовая оценка. Об этом заявил автор телеграм-канала «Два майора».
Ранее в сети появилось видео конфликта бойцов добровольческой бригады «Эспаньола» и неизвестными в штатском. «Бородачи» остановили колонну бойцов, двигавшуюся на задание. Кто-то из них представлялся сотрудником Росгвардии, другие — военной комендатуры, Следственного комитета, бойцами батальона «Ахмат». Из-за агрессивного поведения неизвестных солдаты «Эспаньолы» вынуждены были взять оружие на изготовку.

«Бараны вы. (...) Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже (...) не о вас, а о Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный», — написал автор телеграм-канала.

Он предложил старшему из «бородачей» записать и опубликовать видео с извинениями. После этого участники конфликта с бойцами СВО должны понести ответственность по закону.

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#оружие
#видео
#солдаты
#сво
#конфликт
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В Седлеце на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы
06 сентября 2024, 15:07

Фото: iStock/macky_ch

В населенном пункте Седлец Великопольского воеводства на западе Польши были обнаружены радиоактивные отходы. Об этом информирует радиостанция RMF FM.
В сообщении отмечается, что в общей сложности там было обнаружено около 50 радиоактивных источников. По данным радиостанции, на месте работают несколько десятков спасателей из Государственной пожарной стражи.

Помимо этого, в пути находятся две специализированные группы аварийно-спасательной службы: экологическая и химическая, которые должны провести анализ всех изъятых образцов. Сообщается, что эвакуация не проводится.

Ранее радиоактивные метки для крапления карт хотела провезти в РФ жительница Вьетнама. Женщина стала «пищать», когда проходила зеленый коридор в авиагавани Домодедово.

До этого в Челябинской области мужчина украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с предприятия. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Он был осуждён на 9 месяцев.

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#отходы
#оон
#заэс
#польша
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Семейная пара пыталась похитить чужого ребёнка в Краснодаре
06 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/Motortion

Агрессивная семейная пара пыталась похитить чужого ребёнка в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл во дворе элитного жилого комплекса «Европейский». Десятилетние мальчики повздорили между собой, а один из них пожаловался на произошедшее своим родителям. Они быстро прибежали и начали угрожать детям и даже применили физическое насилие, толкнув и ударив нескольких.

После этого разъярённый отец мальчика схватил одного из парней и потащил в свою машину, угрожая при этом переломать его руки и ноги. Мальчик начал истошно орать. Крики услышал его отец и поспешил на помощь. Увидев его, супруги бросили парня и убежали.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Правоохранители приступили к проведению проверки.

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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы в Красноярске

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#краснодарский край
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#драка
#конфликт
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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы в Красноярске
06 сентября 2024, 13:34

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Красноярске задержали мужчину, открывшего стрельбу около школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что штурм завершён. Полицейским удалось оперативно задержать стрелка, которым оказался 31-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время взрывотехники проверяют здание школы, которая была закрыта на ремонт.

Ранее очевидцы событий сообщили, что услышали выстрелы в одном из районов города вблизи школы №66. Близлежащий двор и территорию образовательного учреждения оперативно оцепили полицейские. Сам мужчина, в свою очередь, забаррикадировался в квартире. Пока неясны причины стрельбы, позднее будет проведён допрос.

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#полицейские
#стрельба
#школа
#красноярский край
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Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле школы в Красноярске
06 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/adgafoto

Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу неподалёку от здания школы в Красноярске. Это 31-летний местный житель по имени Юрий.
По предварительным данным, стрелял дебошир из пневматической винтовки, передаёт телеграм-канал SHOT. Сейчас он забаррикадировался у себя дома на Аэровокзальной улице и ругается с полицейскими и росгвардейцами через дверь. Судя по невнятной речи, мужчина сильно пьян. Пока неизвестно, есть ли в квартире кто-то ещё, кроме стрелка.

Юрий по неизвестной причине открыл стрельбу в районе школы № 66 неподалёку от своего дома. В настоящее время школа закрыта на ремонт. К месту событий приехали полицейские и оцепили здание. Причины стрельбы станут ясны после задержания стрелка, если он будет в состоянии давать показания.

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#школа
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#стрельба
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Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке в пьяном виде
Independent: британский генерал-майор лишился звания из-за приставания к девушке
06 сентября 2024, 12:50

Фото: iStock/ikholwadia

Британский генерал-майор, который нёс гроб покойного супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, был лишён своего звания из-за домогательств к девушке в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует газета Independent.
По данным издания, Джеймс Роддис сознался в том, что поцеловал девушку в губы без ее согласия. Произошло это, когда он возглавлял зарубежную военную делегацию.

Сторона обвинения утверждает, что военный выпивал с членами делегации, потом переместился в ресторан, а затем — в караоке-бар, где стал трогать за волосы некую девушку, а затем поцеловал ее.

Газета сообщает, что поведение Роддиса привело к обрушению его карьеры, на созидание которой он потратил 30 лет, а также получил множество наград.

«Он не понимал, что она хотела, чтобы он остановился, а когда он попытался поцеловать ее и ничего не получил в ответ, то извинился», — приводит издание слова защиты.

Как пишут СМИ, в июле Роддис подал в отставку по собственному желанию. Военного приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков.

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#волосы
#всу
#рф
#бар
#ресторан
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В Ростовской области обнаружено тело полицейского в его автомобиле
06 сентября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/blinow61

Тело сотрудника полиции без признаков жизни было обнаружено в его личном автомобиле в Ростовской области. Он работал в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Новочеркасское».
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области. Тело правоохранителя было найдено утром 6 сентября. По данному факту в настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Ведётся поиск возможных свидетелей.

По предварительной информации, озвученной в правоохранительных органах, сотрудник отдела полиции мог покончить с собой. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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#полицейские
#ростовская область
#смерть
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Выстрелы прогремели около школы в Красноярске
Жители Красноярска сообщили о стрельбе около школы
06 сентября 2024, 12:44

Фото: iStock/blinow61

Жители Красноярска сообщили о звуках выстрелов в районе школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу на Аэровокзальной улицы сблизи общеобразовательной школы №66. В настоящее время там скопились машины полиции.

Также правоохранители оцепили двор рядом с домом №7, а вход на территорию школы запрещён.

Днём ранее сообщалось, что молодой человек открыл огонь по полицейским вблизи посольства Израиля в Мюнхене. Во время задержания он был ликвидирован правоохранителями. Позднее выяснилось, что он являлся исламистом.

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#красноярский край
#школа
#стрельба
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