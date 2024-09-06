На бывшего мэра Энергодара совершено покушение, он тяжело ранен

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ВСУ несколько дней назад совершили покушение на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика, который сейчас является сотрудником Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на пресс-подходе после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС пока остается сложной, кроме того, ВСУ предпринимают террористические действия против гражданского населения.
По его словам, мужчина был тяжело ранен. Другие подробности о состоянии бывшего мэра Энергодара он не привел.
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«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика», — сказал Лихачев.
По его словам, мужчина был тяжело ранен. Другие подробности о состоянии бывшего мэра Энергодара он не привел.
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Элина Позднякова