Камбоджа депортировала россиянина, обвиняемого в мошенничестве с майнинговым оборудованием
Компетентные органы Королевства Камбоджа депортировали в Россию гражданина РФ Романа Пичугина, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По данным ведомства, Пичугин и его сообщники с сентября 2021 года по май 2022 года размещали в интернете рекламу услуг по размещению оборудования для майнинга криптовалюты. Для придания видимости легальности своей деятельности злоумышленники приобрели учредительные документы действующей коммерческой организации.
Следствие утверждает, что обвиняемый предложил одному из клиентов заключить договор и передать ему во временное пользование майнинговое оборудование. Однако свои обязательства Пичугин не выполнил и не вернул имущество, общая стоимость которого превышает 3,6 млн рублей.
Подозреваемый скрылся от правоохранительных органов, и в декабре 2024 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в международный розыск. В июне 2024 года Генпрокуратура направила запрос о его выдаче после сообщения о задержании фигуранта на территории Камбоджи. В России ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Читайте также: