Редактора URA.RU Аллаярова перед допросом перевели в ИК-2 Екатеринбурга
Редактора свердловского агентства URA.RU Дениса Аллаярова, который третий месяц пребывает в СИЗО №1, перевели в соседнюю ИК-2 в Екатеринбурге. Об этом сообщает редакция.
Отмечается, что перевод состоялся за два дня до запланированного допроса. При этом ни адвокатам, ни коллегам неизвестно, куда именно везут журналиста — в медсанчасть или колонию, расположенную по тому же адресу. Также нет информации о том, на котором основании производится перевод.
Напомним, Аллаярова арестовали по обвинению в даче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 Андрею Карпову. Редактор отрицает свою вину, а сотрудники агентства убеждены, что их коллега стал жертвой оговора со стороны родственника, который хочет смягчить свое наказание за другое преступление.
