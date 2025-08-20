Редактора URA.RU Аллаярова перед допросом перевели в ИК-2 Екатеринбурга

20 августа 2025, 10:15

Фото: YakobchukOlena

Редактора свердловского агентства URA.RU Дениса Аллаярова, который третий месяц пребывает в СИЗО №1, перевели в соседнюю ИК-2 в Екатеринбурге. Об этом сообщает редакция.