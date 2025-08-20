Полиция Франции расследует гибель блогера во время прямого эфира

20 августа 2025, 10:00

Фото: iStock/Ben185

На юге Франции полиция расследует обстоятельства гибели 46-летнего блогера Рафаэля Грейвена, который умер во время прямого эфира на популярной онлайн-платформе. По данным издания The Guardian, в ходе своих трансляций мужчина регулярно подвергался оскорблениям, унижениям и жестоким издевательствам.