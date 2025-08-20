Полиция Франции расследует гибель блогера во время прямого эфира
На юге Франции полиция расследует обстоятельства гибели 46-летнего блогера Рафаэля Грейвена, который умер во время прямого эфира на популярной онлайн-платформе. По данным издания The Guardian, в ходе своих трансляций мужчина регулярно подвергался оскорблениям, унижениям и жестоким издевательствам.
Инцидент, закончившийся трагедией, произошёл в понедельник, 18 августа. По предварительной информации, ситуация в эфире внезапно вышла из-под контроля и завершилась смертью Грейвена.
К расследованию подключилась администрация платформы, где велись трансляции. Представители сервиса выразили соболезнования родным и близким погибшего и заявили о начале внутренней проверки для установления всех фактов произошедшего. Правоохранительные органы выясняют детали инцидента и круг причастных лиц.
