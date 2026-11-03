Бывший сотрудник Росгвардии переквалифицировался в продавца оружием и наторговал себе «строгача»

03 ноября 2026, 14:49

В Адыгее экс-сотрудник Росгвардии пошел под суд за продажу похищенного оружия

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывшего замначальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Адыгее осудили по делу о взяточничестве и незаконной продаже оружия. Об этом сообщает ТАСС.