Бывший сотрудник Росгвардии переквалифицировался в продавца оружием и наторговал себе «строгача»
Бывшего замначальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Адыгее осудили по делу о взяточничестве и незаконной продаже оружия. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, используя служебное положение, фигурант за взятку более 1,1 млн рублей намеревался оказывать покровительство подчиненному сотруднику и одному из образовательных учреждений, готовящему работников частных охранных предприятий. Кроме того, он незаконно выдал местному жителю лицензию на приобретение огнестрельного оружия.
Также установили, что осужденный изъял у гражданина оружие ограниченного поражения в связи с аннулированием разрешения на его хранение и ношение, после чего продал изъятое за 100 тыс. рублей. Суд признал экс-росгвардейца виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,2 млн рублей.
Ранее в Тыве росгвардейцы спасли монахов из скита на острове от медведей. В скиту проживали две женщины в возрасте 50 и 60 лет и 80-летний мужчина.
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