Камчатец поверил мошенникам и потерял почти семь миллионов рублей
Житель Петропавловска-Камчатского перевёл почти семь миллионов рублей мошенникам, которые представлялись инвесторами. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.
Согласно материалу, с 10 июля по 24 сентября 44-летнему мужчине звонили неизвестные, выдававшие себя за специалистов инвестиционной платформы. Они уговорили его вложить деньги ради дополнительного заработка.
Мошенники попросили предоставить доступ к экрану мобильного телефона, после чего продолжили общение в мессенджере. Поверив им, камчатец перевёл средства со своей банковской карты на счета иностранных электронных кошельков. Общая сумма ущерба составила 6 999 695 рублей.
Полиция изъяла банковскую выписку по счёту и в настоящий момент проводит проверку. Также принимаются меры к розыску лиц, причастных к обману.
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