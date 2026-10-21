Камчатец поверил мошенникам и потерял почти семь миллионов рублей

21 октября 2026, 07:11

На Камчатке мужчина поверил лжеинвесторам и перевёл им почти семь миллионов рублей

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Житель Петропавловска-Камчатского перевёл почти семь миллионов рублей мошенникам, которые представлялись инвесторами. Об этом сегодня утром сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.