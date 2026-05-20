Каменное ограждение мемориала ВОВ упало на четырехлетнюю девочку в Москве

20 мая 2026, 18:45

4-летней девочке повредило ребра после падения ограждения мемориала ВОВ в Москве

В Москве четырёхлетняя девочка получила тяжёлую травму из-за падения каменного ограждения у мемориала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Ребёнок гулял с мамой и сел на цепочку, ограждающую памятник. Под весом девочки один из каменных столбов рухнул.



По словам матери, балясину не закрепили к земле. Девочка пожаловалась на сильную боль, мать немедленно отвезла её в больницу. Медики диагностировали перелом бедренной кости. Ребёнка прооперировали, сейчас пострадавшая передвигается только в инвалидной коляске и не может встать на костыли из-за боли.



Мать девочки намеревается требовать от администрации денежной компенсации, учитывая расходы на реабилитацию и вынужденный перерыв в работе по уходу за дочерью. Только занятия в бассейне, необходимые для восстановления, обойдутся в 28 тысяч рублей в неделю. Запись с камер видеонаблюдения за день происшествия женщине не предоставили. Сами ограждения после случившегося демонтировали, однако на их месте остались заметные следы.



