На девочку рухнул памятник в российском регионе
В Самарской области следователи проводят проверку по факту травмирования девятилетней девочки в результате падения памятника. Инцидент произошел 18 апреля в селе Старопохвистнево Похвистневского района.
По информации источника «СитиТрафика» в региональном управлении СКР, поступившей в пятницу, 15 мая, плита монумента, посвященного погибшим военнослужащим, обрушилась после того, как на нее облокотилась несовершеннолетняя. В этот момент рядом находилась ее подруга, которая и получила повреждения. Ребенка доставили в больницу.
В отношении должностных лиц возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, а также выясняется, надлежащим ли образом ответственные за содержание мемориала сотрудники исполняли свои обязанности.
Ранее в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац. Правоохранительные органы оперативно очистили монумент от нанесенных граффити.
