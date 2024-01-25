Камера зафиксировала последние секунды полёта сбитого под Белгородом Ил-76

Видео: «РЕН ТВ»
В сети появились кадры последних секунд полёта разбившегося под Белгородом военного самолёта Ил-76, видео публикует «РЕН ТВ».
Сразу после того, как по сети разнеслись новости о крушении самолёта, украинские СМИ написали, что за этим стоят ВСУ. Однако, после того, как стало известно, что на борту находились их сограждане, которых везли в Белгород для обмена на россиян, все сообщения о причастности к теракту Киева были удалены.
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Евгения Парфентьева