В Белгородской области обнаружили чёрные ящики разбившегося Ил-76

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В Белгородской области нашли чёрные ящики сбитого ВСУ военного самолёта Ил-76, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Напомним, 24 января в районе 11 утра неподалёку от деревни в Белгородской области Вооружённые силы Украины сбили военный самолёт Ил-76. Борт перевозил украинский военнопленных, которые должны были прибыть в Белгород для обмена на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту в момент крушение, погибли.
По его словам, чёрные ящики находились в хвостовой части разбившегося самолёта. Находки передали следователям.
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«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сообщил собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева