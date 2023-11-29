Камеры видеонаблюдения помогли задержать в Домодедове банду грабителей

Фото: ГУРБ МО
Полицейские задержали в городском округе Домодедово троих подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В микрорайоне Южный двое злоумышленников подошли к 32-летнему гражданину, причинили ему телесные повреждения и, угрожая похожим на пистолет предметом, посадили в автомобиль. За рулём находился их сообщник. Продолжая избивать мужчину, правонарушители вынудили передать им 14 мобильных телефонов, наручные часы и 15 тыс рублей. Материальный ущерб составил 130 тыс рублей», – уточнила Петрова.Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их в местах проживания. Ими оказались трое москвичей в возрасте от 24 до 33 лет, двое из которых – родные братья. Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли в ходе личного досмотра задержанных и в ломбарде в Люберцах.
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