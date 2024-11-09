В Москве двухмесячная девочка умерла после кормления молочной смесью

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В Дмитровском районе Москвы двухмесячный младенец умер через десять минут после кормления смесью. Трагедия произошла в минувший четверг.
Мама вместе с грудной девочкой были вместе у себя дома на Карельском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Женщина покормила ребёнка молочной смесью, как обычно, затем уложила младенца в кроватку и отлучилась на кухню. Вернувшись через десять минут, она увидела бездыханное тело младенца.
В истерике мать пыталась спасти дочь, вызвала медиков и экстренные службы, но реанимационные мероприятия результата не дали. Врачи констатировали смерть двухмесячной девочки. Правоохранители начали проверку по факту трагического происшествия. Известно, что семья благополучная, в органах опеки на учёте не состоит. Родители к уголовной ответственности ранее не привлекались.
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Александр Бойцов