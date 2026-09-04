Канадка спасла из реки мужчину с дочерью, дважды прыгнув воду

04 сентября 2026, 16:48

В Канаде женщина дважды прыгала в воду, чтобы спасти мужчину и его дочь

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Жительница канадского Виннипега Жаклин Мориссетт совершила героический поступок, дважды войдя в реку, чтобы спасти тонувших девочку и её отца. Об этом сообщает BrightWire.