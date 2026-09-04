Канадка спасла из реки мужчину с дочерью, дважды прыгнув воду
Жительница канадского Виннипега Жаклин Мориссетт совершила героический поступок, дважды войдя в реку, чтобы спасти тонувших девочку и её отца. Об этом сообщает BrightWire.
Инцидент произошёл вечером в городском парке. 32-летняя женщина заметила в воде ребёнка, который уходил под воду. Отец девочки немедленно прыгнул за ней, однако вскоре сам начал тонуть.
Мориссетт мгновенно среагировала: вытащила вещи из карманов и бросилась в воду. Она добралась до мужчины и стала тянуть его к берегу. К ней присоединился прохожий, и вместе им удалось вытащить отца на сушу.
Однако женщина сразу же вернулась за девочкой — ребёнок к тому моменту был без сознания. По словам Мориссетт, у девочки были открыты глаза, а язык посинел от нехватки кислорода. Жаклин уложила ребёнка на себя и поплыла к берегу спиной вперёд, одновременно пытаясь освободить дыхательные пути дошкольницы.
На берегу канадка и её сосед начали делать девочке сердечно-лёгочную реанимацию и продолжали до прибытия медиков. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии, но врачи прогнозируют полное восстановление.
Полиция высоко оценила действия Мориссетт, назвав их проявлением «выдающегося мужества и самоотверженности». В ведомстве подчеркнули, что женщина рисковала жизнью ради спасения совершенно незнакомых людей.
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