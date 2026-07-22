В США домашняя собака спасла шестилетнего мальчика от черного медведя

22 июля 2026, 13:52

Фото: iStock/Kisa_Markiza

В американском штате Коннектикут домашняя собака спасла шестилетнего мальчика от нападения черного медведя. Об этом сообщает издание Daily Mail.





Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная возле дома семьи. На кадрах видно, как ребенок играет на подъездной дорожке, когда в его сторону неожиданно бросается молодой медведь.

В этот момент собака по кличке Белла, помесь хаски, с громким лаем кинулась навстречу хищнику и укусила его за заднюю лапу. Испугавшись, зверь врезался в стоявшую во дворе лодку и убежал через соседние участки в лес.



Отец мальчика рассказал, что сразу понял серьезность ситуации, услышав агрессивный лай питомца. По его словам, именно Белла предотвратила трагедию. Позже власти штата отметили животное: сенатор Стивен Хардинг и депутат Джо Канино вручили почетную грамоту и лакомства.

«Некоторые герои носят плащи. А у некоторых — четыре лапы», — прокомментировал Хардинг.