Собака спасла хозяев от пожара

31 августа 2026, 10:45

People: в США собака разбудила хозяйку в грозу и спасла ее от пожара

Фото: iStock/Kara Capaldo

В США собака по кличке Кали спасла жизни своей хизяйки Рианнон Бамберг и ее возлюбленного Рекса от пожара. Об этом сообщает издание People.





Трагедия едва не произошла 21 августа во время сильной грозы. Кали всегда боялась грома, поэтому, когда она забралась на женщину, та не придала этому значения. Однако собака внезапно вскочила, бросилась из спальни в коридор и стала настойчиво толкать хозяйку в сторону гаража.



Рианнон открыла дверь, увидела огонь и разбудила Рекса. Мужчина попытался отогнать машины подальше от огня, но не успел. Соседка заметила молнию и дым, после чего разбудила своего сына-пожарного, гостившего у нее. Он вызвал 911 и сам бросился на помощь.



Ни собака, ни хозяева не пострадали, однако дом, купленный всего восемь месяцев назад и ставший первым собственным жильем пары, сгорел дотла. Узнав о произошедшем, соседи пожертвовали им одежду, обувь, предметы первой необходимости, а также игрушки и лакомства для Кали. Сейчас Рекс и Рианнон живут у друга.

«Вещи можно заменить. Нас — нет. Мы здесь. Мы живы. Кали с нами. И за это мы будем благодарны всегда», — поделилась американка.