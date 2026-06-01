Более 200 человек застряли на российско-эстонской границе
На эстонской стороне пропускного пункта «Нарва-1» скопилась очередь из 200 человек, желающих попасть в Россию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Ивангород» Евгений Скорюков.
По его словам, ориентировочное время ожидания на въезд достигло шести часов. Скорюков уточнил, что задержки вызваны работой эстонских государственных органов.
При этом на российской стороне МАПП «Ивангород» функционирует в штатном режиме. Как утверждает собеседник агентства, очередей и каких‑либо задержек не наблюдается.
Ранее прибалтийские страны призвали Европу к началу диалога с Россией. Первым шагом, по их мнению, могло бы стать назначение специального посланника ЕС по этому вопросу.
