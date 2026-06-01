Разрушительный тайфун может парализовать авиасообщение в Японии
Число авиарейсов, отмененных в Японии на фоне приближения тайфуна, превысило 400. Такие сведения приводит ТАСС, опираясь на информацию от японских аэропортов.
Больше всего отмен затронули Окинаву: именно на эту префектуру стихия обрушится 1–2 июня. По информации национального метеорологического управления, сейчас эпицентр тайфуна располагается к югу от региона и продвигается на север со скоростью примерно 15 км/ч.
Синоптики фиксируют высокую скорость ветра. В зоне прохождения тайфуна она достигает 30 м/с, а порывы усиливаются до 45 м/с.
Согласно прогнозам, после прохождения над Окинавой стихия сменит направление на северо-восточное. Ожидается, что тайфун пройдет вдоль тихоокеанского побережья основной части Японии. Под его потенциальное воздействие могут попасть острова Кюсю, Сикоку и столичный регион Токио.
