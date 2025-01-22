Кандидата в депутаты от ЛДПР могут посадить на 10 лет за ДТП в Подмосковье

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Кандидату в депутаты от ЛДПР, 33-летнему Андрею Ч., грозит 10 лет колонии из-за того, что протаранил машину ДПС в Московской области, а затем скрылся после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Андрей работал водителем снегоуборочной машины. В декабре 2024 года сотрудник ГИБДД попросил его показать документы, и Андрей решился устроить ДТП.
Виновник происшествия скрывался у родных в Тверской области последние полтора месяца.
Недавно его задержали, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, пишет Mash.
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Виновник происшествия скрывался у родных в Тверской области последние полтора месяца.
Недавно его задержали, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, пишет Mash.
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Анастасия Чубина