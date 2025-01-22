Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

Фото: iStock / fizkes

Фото: iStock / fizkes

Оригинал
Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что с женщиной по телефону связался якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на неё пытаются оформить финансовый заём третьи лица. Звонивший убедил, что для предотвращения противоправных действий ей нужно самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать курьерам для перевода в цифровую валюту, чтобы обеспечить их сохранность. Женщина сделала это», – рассказала Петрова.
В результате по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 32-летний житель Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве. Злоумышленник заключён под стражу.



Полицейские устанавливают соучастников фигуранта, выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Читайте также:

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о включении в список присяжных

Киберэксперт Шутов: новое вредоносное ПО Fire Scam грозит пользователям Android

Жителям Подмосковья разъяснили вопросы о риске сесть за перевод денег
#подмосковье
#московская область
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#мвд московской области
#татьяна петрова