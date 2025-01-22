В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

Следите за нашими новостями в удобном формате

Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.