В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

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Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что с женщиной по телефону связался якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на неё пытаются оформить финансовый заём третьи лица. Звонивший убедил, что для предотвращения противоправных действий ей нужно самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать курьерам для перевода в цифровую валюту, чтобы обеспечить их сохранность. Женщина сделала это», – рассказала Петрова.В результате по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 32-летний житель Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве. Злоумышленник заключён под стражу.
Полицейские устанавливают соучастников фигуранта, выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
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