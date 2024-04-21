Главу бурятского села Леонтьеву во сне застрелил супруг

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В Бурятии застрелили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, об этом сообщает «МК Улан Удэ».
По информации СМИ, убийство произошло в ночь на 21 апреля.
Накануне вечером супруги вернулись домой из гостей и поссорились. Предположительно, Леонтьева легла спать, а вот её муж заснуть не смог. Спустя какое-то время он взял в руки ружье и выстрелил в голову спящей жене. От полученных травм глава Тунки скончалась на месте.
Подозреваемого в убийстве задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее стало известно о бесследном исчезновении чиновника из Липецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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