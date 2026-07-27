Канцлер Германии Мерц назвал исламистским терактом наезд на людей в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал наезд на толпу в центре Берлина как исламистское террористическое нападение и заявил о намерении дать жёсткий отпор экстремистам. Его слова прозвучали во время пресс-конференции с журналистам.
Инцидент случился поздним вечером в субботу в районе парка Тиргартен, когда там проходило массовое мероприятие. Водитель белого минивэна направил машину в толпу, затем врезался в дерево и скрылся. По информации главы МВД ФРГ Добриндта, в результате нападения погиб один человек, ещё 29 получили ранения.
Выступая перед журналистами в Берлине, Мерц назвал случившееся одновременно трагическим событием и презренным поступком. Он выразил искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибшего.
Канцлер заверил, что власти ФРГ приложат все усилия для скорейшего задержания причастных к атаке. Кроме того, он пообещал принять продуманные, но твёрдые меры в ответ на произошедшее.
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