Канцлер Германии Мерц назвал исламистским терактом наезд на людей в Берлине

27 июля 2026, 01:37

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Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал наезд на толпу в центре Берлина как исламистское террористическое нападение и заявил о намерении дать жёсткий отпор экстремистам. Его слова прозвучали во время пресс-конференции с журналистам.