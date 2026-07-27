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На вечеринке в Калифорнии застрелили человека

Один человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в США
Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

Неизвестный открыл стрельбу на вечеринке в Калифорнии: погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе офиса шерифа округа Санта-Клара.



Трагедия произошла в субботу ночью. Один пострадавший скончался на месте, остальных госпитализировали.

На мероприятии присутствовало свыше 300 человек. Как сообщает газета Los Angeles Times, всего в инциденте пострадали семь человек. Власти уточнили, что вечеринка была несанкционированной.

Подозреваемого пока не задержали. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Германии неизвестный мужчина ворвался в отделение банка с ножом и взял заложников. В результате нападения погиб один человек.

Александр Огарёв

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