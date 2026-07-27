На вечеринке в Калифорнии застрелили человека

27 июля 2026, 00:57

Один человек погиб в результате стрельбы на вечеринке в США

Фото: iStock/IGOR SVETLICHNYI

Неизвестный открыл стрельбу на вечеринке в Калифорнии: погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе офиса шерифа округа Санта-Клара.