На вечеринке в Калифорнии застрелили человека
Неизвестный открыл стрельбу на вечеринке в Калифорнии: погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе офиса шерифа округа Санта-Клара.
Трагедия произошла в субботу ночью. Один пострадавший скончался на месте, остальных госпитализировали.
На мероприятии присутствовало свыше 300 человек. Как сообщает газета Los Angeles Times, всего в инциденте пострадали семь человек. Власти уточнили, что вечеринка была несанкционированной.
Подозреваемого пока не задержали. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств случившегося.
Ранее в Германии неизвестный мужчина ворвался в отделение банка с ножом и взял заложников. В результате нападения погиб один человек.
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