Капитан-лесбиянка* утопила дорогостоящий военный корабль

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Корабль Manawanui Королевских военно-морских сил Новой Зеландии под руководством капитана Ивонн Грей сел на мель и затонул. Об этом информирует 1News.
Отмечается, что стоимостью судна составляет более ста миллионов долларов. Корабль проводил разведку на расстоянии около одной морской мили (1852 метра) от берега, когда столкнулся с рифом и затонул.
Среди 75 человек на борту находились 7 гражданских лиц и 4 военных иностранных ВС. Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг сообщил, что решение капитана покинуть корабль было «правильным и помогло спасти жизни».
Уточняется, что Ивонна Грей является капитаном корабля с декабря 2022 года. На сайте ВМС Новой Зеландии говорится, что это ее первый опыт командования кораблем в карьере. Также сообщается, что Грей — лесбиянка*, которая переехала в Новую Зеландию в 2012 году.
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Среди 75 человек на борту находились 7 гражданских лиц и 4 военных иностранных ВС. Командующий ВМС контр-адмирал Гарин Голдинг сообщил, что решение капитана покинуть корабль было «правильным и помогло спасти жизни».
Уточняется, что Ивонна Грей является капитаном корабля с декабря 2022 года. На сайте ВМС Новой Зеландии говорится, что это ее первый опыт командования кораблем в карьере. Также сообщается, что Грей — лесбиянка*, которая переехала в Новую Зеландию в 2012 году.
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Екатерина Коршунова