В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

Мечты Ирины (все имена изменены) из Новосибирска о свадьбе рухнули в последний момент. После операции в 2014 году она узнала о своем суженом то, что навсегда изменило ее жизнь. А последовавшая за этим случайность — окончательно разрушила все надежды на семейную жизнь.