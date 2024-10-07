В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

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На начальника районного отдела полиции совершено покушение в Херсонской области. Об этом говорится в Telegram-канале следственного управления СК России по Херсонской области.
ЧП произошло в 10:40 на территории площадки у магазина «Троя» в Новотроицком. Уточняется, что под днищем его автомобиля сработало взрывное устройство.
В результате детонации устройства правоохранитель получил минно-взрывную травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области возле села Третьяки неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей фабрики по производству яиц Геннадия Ширяева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В результате детонации устройства правоохранитель получил минно-взрывную травму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области возле села Третьяки неизвестный расстрелял автомобиль владельца крупнейшей фабрики по производству яиц Геннадия Ширяева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова