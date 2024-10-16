Капитан Зорченко: лодку в море долго искали из-за низкой рыболовной активности

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Лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.
Об этом РИА Новости сообщил капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко. По его словам, пик рыболовной активности в этх водах начнётся в декабре и январе. И тогда до марта-апреля там будет настоящее «столпотворение». Когда кораблей в море много, кратно возрастают шансы, что на терпящее бедствие судно уто-нибудь наткнётся. Именно то, что рыболовных судов в этих водах мало в это время года, так затянуло поиски, сказал моряк. С воздуха малое судно заметить крайне сложно, добавил он.
Девятого августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море. Они собирались пройти от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре они перестали выходить на связь. Пропавших туристов искали на вертолётах, но безуспешно. Только в минувший понедельник, 14 октября, лодку обнаружили рыбаки. Из троих выжил только один, 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасённого мужчину доставили в больницу Магадана. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
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Александр Бойцов