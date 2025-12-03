Капитана в Приморье условно осудили за вылов креветок на 3,2 миллиона рублей
Капитана рыболовного судна в Находке осудили на три года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок. Ущерб от его действий превысил 3,2 миллиона рублей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, пишет РИА Новости.
В апреле 2022 года мужчина работал в территориальном море России, имея разрешение только на вылов разнорыбицы. Он организовал незаконную ловлю креветок северной, гребенчатой и равнолапой японской. Экипажу поручили рассортировать улов и сварить креветок в специальном чане на судне.
Капитан признал свою вину. Суд назначил ему условное наказание на три года с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Кроме того, он потерял право заниматься рыбной ловлей на один год. Прокуратура добилась взыскания с осужденного более 3,2 миллиона рублей в пользу государства для возмещения ущерба.
