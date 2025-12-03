Капитана в Приморье условно осудили за вылов креветок на 3,2 миллиона рублей

03 декабря 2025, 08:27

Фото: iStock/sfe-co2

Капитана рыболовного судна в Находке осудили на три года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок. Ущерб от его действий превысил 3,2 миллиона рублей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, пишет РИА Новости.