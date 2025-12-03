Полиция задержала пьяного мотоциклиста без прав в Красноярском крае
В Красноярском крае суд вынес приговор водителю, неоднократно нарушавшему правила дорожного движения. Как сообщает региональное управление МВД, инцидент произошёл в селе Восточное.
Во время патрулирования сотрудники ДПС заметили мопед, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. При виде полицейских преступник попытался скрыться, но не справился с управлением и упал.
Задержанным оказался 33-летний мужчина, неоднократно судимый за вождение в нетрезвом виде и лишённый прав. Проверка на месте подтвердила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,92 мг/л.
Суд принял решение назначить нарушителю наказание в виде восьми месяцев принудительных работ. Кроме того, мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет и шести месяцев.
