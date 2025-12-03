За год в России пропали почти 900 детей
За первые 11 месяцев 2025 в России зафиксировали 885 случаев исчезновения несовершеннолетних. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила команда приложения «Где мои дети», которая реализует проект совместно с Ассоциацией «Поиск пропавших детей».
По имеющимся данным, из общего числа пропавших 839 детей нашли живыми, 21 ребёнок погиб, а поиски ещё 25 несовершеннолетних продолжаются.
Региональная статистика выявила, что наибольшее количество ориентировок на пропавших детей зарегистрировано в Приморском крае (203). Эксперты связывают такой показатель с эффективной работой местных волонтёров и их тесным взаимодействием с правоохранительными органами.
Среди других регионов с высоким числом случаев исчезновения детей эксперты назвали Свердловскую область, где зарегистрировано 70 случаев, Кемеровскую (64) и Калининградскую области (58).
