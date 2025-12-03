03 декабря 2025, 04:51

«Газета.Ru»: за год в России пропали почти 900 детей

Фото: istockphoto / kieferpix

За первые 11 месяцев 2025 в России зафиксировали 885 случаев исчезновения несовершеннолетних. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила команда приложения «Где мои дети», которая реализует проект совместно с Ассоциацией «Поиск пропавших детей».