Капитанов танкера арестовали после столкновения с сухогрузом в Мраморном море

04 сентября 2026, 01:51

В Турции суд арестовал двух капитанов танкера Alsu после столкновения в Мраморном море

Фото: iStock/Photos by Painter

В Турции суд арестовал двух капитанов танкера Alsu в связи со столкновением, которое привело к затоплению сухогруза с десятью членами экипажа. Об этом сообщила газета Türkiye.