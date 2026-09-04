Капитанов танкера арестовали после столкновения с сухогрузом в Мраморном море
В Турции суд арестовал двух капитанов танкера Alsu в связи со столкновением, которое привело к затоплению сухогруза с десятью членами экипажа. Об этом сообщила газета Türkiye.
Эксперты возложили вину за инцидент на экипаж танкера. Предположительно, в момент аварии судном управлял неопытный третий капитан, а первый спал в каюте. При этом вахтенный помощник капитана на мостике отсутствовал. Специалисты указали на двустороннее отсутствие дисциплины, отказ от стандартов смены и потерю ситуационной осведомлённости.
Помимо двух арестованных капитанов, ещё четверых членов экипажа танкера освободили под подписку о невыезде. Результаты тестов на опьянение участников команды пока не готовы.
Сухогруз Tuğberk İmamoğlu с 4,2 тысячи тонн рулонной стали затонул в среду в Мраморном море на глубине 950 метров после столкновения с танкером Alsu, перевозившим моторное масло. Все десять пропавших моряков, которые находились на борту сухогруза – граждане Турции. Поисково-спасательная операция с участием вертолётов, военных кораблей и беспилотников продолжается.
Читайте также: