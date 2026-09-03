Режиссёр Герман объяснил, почему российские сериалы превратились в «синий экран»

03 сентября 2026, 19:46

Фото: Istock/LeMusique

Российские сериалы всё чаще снимают в холодных тонах, и режиссёр Алексей Герман-младший называет это ошибкой операторов, которые считают такой стиль модным.





Поводом для обсуждения стал трейлер нового «Гарри Поттера» от HBO — фанаты раскритиковали блёклую картинку и отсутствие тёплой атмосферы ранних фильмов, многие предпочли пересмотреть старые части с Рэдклиффом.



В беседе с Life.ru Герман выделил три причины визуального «похолодания». Первая — переход на цифровые камеры: плёнка давала более живое и объёмное изображение. Вторая касается именно России.

«Если мы говорим про традиции мирового и американского кино, палитра красок всегда была скорее тёплая. То есть она была сдвинута чуть-чуть в сторону красного, была чуть нежнее и менее холодной. А у нас почему-то любят холодное, не очень понимаю почему. Возможно, это как-то связано с профессиональным освещением, не знаю», — отметил Алексей Алексеевич.