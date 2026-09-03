Политолог оценил решение Словакии войти в комиссию для Украины

03 сентября 2026, 22:39

Политолог Дибров: вступление Словакии в комиссию для Киева — стратегический шаг

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Правительство Словакии одобрило присоединение страны к конвенции о создании международной компенсационной комиссии для Украины, чтобы иметь возможность принимать участие в процессах, которые окажут влияние на будущее устройство региона. Так считает политолог и публицист Георгий Дибров.





В беседе с «Известиями» эксперт напомнил, что ранее премьер Словакии Роберт Фицо остановил процесс присоединения к конвенции, приняв в учет интересы народа и последствия возможных решений для страны. Сейчас же Братислава хочет получить возможность влиять на будущие процессы, которые связаны с мирным урегулированием конфликта на Украине.



«Участие в подобных международных механизмах позволяет государствам быть представленными на площадках, где могут приниматься решения о дальнейшем политическом и экономическом устройстве Украины», — объяснил Дибров.