Политолог оценил решение Словакии войти в комиссию для Украины
Политолог Дибров: вступление Словакии в комиссию для Киева — стратегический шаг
Правительство Словакии одобрило присоединение страны к конвенции о создании международной компенсационной комиссии для Украины, чтобы иметь возможность принимать участие в процессах, которые окажут влияние на будущее устройство региона. Так считает политолог и публицист Георгий Дибров.
В беседе с «Известиями» эксперт напомнил, что ранее премьер Словакии Роберт Фицо остановил процесс присоединения к конвенции, приняв в учет интересы народа и последствия возможных решений для страны. Сейчас же Братислава хочет получить возможность влиять на будущие процессы, которые связаны с мирным урегулированием конфликта на Украине.
«Участие в подобных международных механизмах позволяет государствам быть представленными на площадках, где могут приниматься решения о дальнейшем политическом и экономическом устройстве Украины», — объяснил Дибров.
Политолог подчеркнул, что существуют различные мнения относительно создания компенсационной комиссии. По его словам, некоторые страны видят в этом механизме не только средство восстановления, но и возможность для перераспределения финансовых ресурсов и усиления своего влияния в посткризисный период.