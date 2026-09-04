В Германии подожгли оборонное предприятие, которое сотрудничает с Украиной
В Мюнхене на стройплощадке оборонного предприятия Rohde & Schwarz произошёл поджог. Компания, среди прочего, производит радиолокационные системы для обнаружения и подавления беспилотников и сотрудничает с Украиной. Об этом сообщает Reuters.
Пожар на оборонном предприятии не причинил значительного ущерба, пострадавших нет. Полиция задержала двух подозреваемых – граждан Болгарии, 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев пообещал немецкой стороне полное содействие в расследовании.
Это произошло на фоне повышенной готовности Германии после попыток саботажа энергосистемы. Ранее «Радио 1» передавало, что на этой неделе на западе ФРГ, в городе Бергхайм, рядом с повреждённой электроподстанцией полиция обнаружила шесть пусковых установок. Правоохранители не исключили, что инцидент был связан с атакой на энергетическую инфраструктуру в Бранденбурге, которая произошла незадолго до этого.
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