Капитану затонувшего с россиянами батискафа в Хургаде вынесли приговор

31 декабря 2025, 21:21

Капитану затонувшего с россиянами батискафа в Хургаде дали два года тюрьмы

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд в Хургаде приговорил капитана батискафа, потерпевшего крушение у побережья курорта, к двум годам лишения свободы и назначил залог в размере двух тысяч египетских фунтов. Об этом 31 декабря сообщил телеканал Cairo 24.