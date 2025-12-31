Капитану затонувшего с россиянами батискафа в Хургаде вынесли приговор
Суд в Хургаде приговорил капитана батискафа, потерпевшего крушение у побережья курорта, к двум годам лишения свободы и назначил залог в размере двух тысяч египетских фунтов. Об этом 31 декабря сообщил телеканал Cairo 24.
Как уточняется, руководителю технического обслуживания суд назначил шесть месяцев заключения и залог в одну тысячу фунтов. По данным телеканала, фигурантам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности на основании отчёта специализированной комиссии.
О крушении батискафа с россиянами на борту стало известно 27 марта. На судне находились 45 граждан РФ, в результате происшествия погибли шестеро, в том числе двое детей.
В компании Sharm Hurghada Excursions, организовавшей экскурсию, ранее сообщали «Известиям», что батискаф эксплуатировался около десяти лет.
Читайте также: