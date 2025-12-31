ТАСС: Следствие опросило более ста человек по делу о пропаже семьи Усольцевых
Более 100 человек, в том числе родственников, знакомых и отдыхающих с турбазы, уже опросили в ходе расследования исчезновения семьи туристов Усольцевых в горной тайге Красноярского края.
Об этом ТАСС в интервью к 15-летию Следственного комитета РФ сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.
По данным следствия, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка рядом с поселком Кутурчин в Партизанском районе и вскоре перестали выходить на связь. Активная фаза поисков завершилась вечером 12 октября.
В операции участвовали свыше 1,5 тыс. человек из разных регионов России — эти поиски стали самыми масштабными в крае. Сырымбетова уточнила, что следователи не только допрашивали людей, но и осматривали их телефоны.
В круг опрошенных вошли и те, кто проезжал мимо района исчезновения. Кроме того, проверили расположенные поблизости охотничьи избушки, однако никаких следов семьи обнаружить не удалось.
Активные поиски начались 2 октября после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи. Туристического снаряжения там не нашли, при этом в машине обнаружили крупную сумму. Установили, что в день пропажи Усольцевы оделись легко, а по пути в горы их видели двое туристов.
Телефон Сергея Усольцева в последний раз фиксировался в сети вечером в день исчезновения — сигнал определили примерно в семи километрах от поселка. На место выезжали опытные следователи и криминалисты для проведения следственных действий и установления обстоятельств случившегося.
Читайте также: