ТАСС: Следствие опросило более ста человек по делу о пропаже семьи Усольцевых

31 декабря 2025, 20:42

Фото: istockphoto/blinow61

Более 100 человек, в том числе родственников, знакомых и отдыхающих с турбазы, уже опросили в ходе расследования исчезновения семьи туристов Усольцевых в горной тайге Красноярского края.