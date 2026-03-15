«Кардио в положении лёжа»: Столичные тренеры рассказали о домогательствах на работе
Весной московские фитнес-тренеры чаще сталкиваются с домогательствами клиентов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, посетители спортклубов предлагают нестандартные условия и нарушают личные границы.
С подобными ситуациями столкнулся 23-летний тренер Сергей, который решил подрабатывать онлайн и разместил объявление. Спустя несколько дней ему начали поступать предложения от странных заказчиков.
Например, 25-летняя девушка по имени Анна запросила проведение исключительно домашних тренировок. По словам потенциальной клиентки, её не привлекают силовые нагрузки, а интересует только «кардио» в положении лёжа. За занятие такого формата она пообещала заплатить тренеру в шесть раз выше обычной стоимости.
Другой претендент по имени Владислав интересовался онлайн-тренировками. В ходе переписки мужчина выдвинул условие: он попросил тренера заниматься с ним без футболки, объяснив это тем, что вид накачанного торса будет служить для него мотивацией.
Читайте также: