Россиянин-рецидивист покалечил возлюбленную пультом и стал фигурантом дела
В Североморске ранее судимый мужчина ударил свою возлюбленную пультом от телевизора и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по Мурманской области.
Инцидент произошёл в одной из квартир на улице Падорина. Во время ссоры с избранницей мужчина схватил пульт и нанёс им удар по голове потерпевшей. После произошедшего женщина обратилась в больницу. Медики зафиксировали у неё лёгкий вред здоровью.
В отношении североморца возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за угрозу убийством и аналогичное преступление.
Ранее в Подмосковье женщина нанесла ножевое ранение знакомому во время пьяной ссоры.
