Российские школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий
В Самаре правоохранители устанавливают личности школьников, которые осквернили туалет храма. Подробности приводит группа «MRZLK» во ВКонтакте.
Инцидент произошёл в храме святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Южный город. Два мальчика зашли в туалетную комнату, где «сходили по-большому» в писсуар. После этого подростки использовали фекалии для рисования на стенах.
Они изобразили нацистскую символику, половые органы и оставили надписи на военную тематику. Сотрудники храма обнаружили следы вандализма и обратились к правоохранителям. В настоящее время полиция проводит мероприятия по поиску несовершеннолетних.
