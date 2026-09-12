Достижения.рф

Карманник украл три миллиона рублей в российском автобусе

Житель Иркутска получил пять лет за ражу трех миллионов рублей у пассажирки
Фото: istockphoto/Rawf8

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в краже трех миллионов рублей у пассажирки автобуса в Иркутске. Об этом стало известно 11 сентября.



Как сообщили в МВД, фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным следствия, инцидент произошел в переполненном общественном транспорте.

Жертвой карманника стала женщина, которая в тот момент направлялась к банкомату. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

При обыске его квартиры правоохранители обнаружили тайник — более миллиона рублей спрятали в стене. Остальную часть похищенных средств мужчина к моменту задержания уже успел потратить.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0