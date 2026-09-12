Карманник украл три миллиона рублей в российском автобусе

12 сентября 2026, 14:24

Житель Иркутска получил пять лет за ражу трех миллионов рублей у пассажирки

Фото: istockphoto/Rawf8

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в краже трех миллионов рублей у пассажирки автобуса в Иркутске. Об этом стало известно 11 сентября.