Карманник украл три миллиона рублей в российском автобусе
Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в краже трех миллионов рублей у пассажирки автобуса в Иркутске. Об этом стало известно 11 сентября.
Как сообщили в МВД, фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По данным следствия, инцидент произошел в переполненном общественном транспорте.
Жертвой карманника стала женщина, которая в тот момент направлялась к банкомату. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
При обыске его квартиры правоохранители обнаружили тайник — более миллиона рублей спрятали в стене. Остальную часть похищенных средств мужчина к моменту задержания уже успел потратить.
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