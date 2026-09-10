Россиянин пришёл к девушке на свидание и украл у неё кусок мяса

10 сентября 2026, 13:05

В Башкирии мужчина украл 3,5 кг мяса из холодильника знакомой после свидания

Фото: Istock/Octavian Lazar

В Башкирии мужчина навестил знакомую девушку, а после свидания вынес из её холодильника кусок мяса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.