Россиянин пришёл к девушке на свидание и украл у неё кусок мяса
В Башкирии мужчина навестил знакомую девушку, а после свидания вынес из её холодильника кусок мяса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в Белорецком районе. Девушка пригласила знакомого к себе домой, и они провели вечер с напитками и разговорами. Когда хозяйка квартиры уснула, гость открыл холодильник, достал кусок мяса весом 3,5 килограмма, положил его в пакет и ушёл.
По дороге домой мужчина продал мясо случайному незнакомцу за 1,5 тысячи рублей. На вырученные деньги он купил спиртное и сразу его выпил. Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о краже. Свою вину он признал и раскаялся.
Ранее сообщалось об инциденте в Перми. Там вор забрался в кафе, приготовил себе шаурму и ушёл без оплаты.
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