Жителей северо-востока Москвы напугали ночные выстрелы в лесу
Столичные полицейские задержали двух мужчин, которые открыли стрельбу в лесном массиве в районе Дмитровского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошёл минувшей ночью. В дежурную часть отдела МВД России по району Северный поступило несколько сообщений от местных жителей о громких хлопках, напоминавших выстрелы, доносившихся со стороны леса.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили и задержали двух мужчин. Согласно предварительной информации, у них было оружие, переделанное для стрельбы холостыми патронами. Реальной угрозы для жизни и здоровья граждан оно не представляло, однако предмет был изъят для дальнейшего исследования.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы действий задержанных, а также все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента и возможной ответственности нарушителей.
Читайте также: