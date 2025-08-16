Жителей северо-востока Москвы напугали ночные выстрелы в лесу

16 августа 2025, 10:57

Полиция задержала двух мужчин, открывших стрельбу на северо-востоке Москвы

Фото: iStock/naveebird

Столичные полицейские задержали двух мужчин, которые открыли стрельбу в лесном массиве в районе Дмитровского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.