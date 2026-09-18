Каршеринг протаранил три автомобиля в Петербурге
В Красносельском районе Санкт‑Петербурга случилась серьёзная авария, из‑за которой движение на участке дороги полностью встало. Об этом сообщает 78.ru.
ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Захарова и улицы Доблести рядом с АЗС «Роснефть». В столкновении участвовали арендованный автомобиль, седан Skoda, машина марки Kia и белый микроавтобус.
Очевидцы предполагают, что виновником аварии мог стать водитель каршеринга. По предварительной информации, он находился в нетрезвом состоянии. Свидетели утверждают, что автомобиль двигался на высокой скорости и последовательно врезался в другие машины. Водителя после ДТП госпитализировали.
Повреждённые автомобили перекрыли все полосы движения, ведущие в сторону Петергофского шоссе, что привело к масштабной пробке. В связи с перекрытием «Горэлектротранс» изменил маршрут общественного транспорта: так, троллейбус № 48 теперь курсирует только от остановки «Улица Васи Алексеева» до «Авангардной улицы».
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