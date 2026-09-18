Жительница Боготы вышла замуж за все автобусы маршрута №60
Жительница Боготы Йелине Лизбет Патиньо устроила символическую свадьбу с автобусным маршрутом — так она надеется привлечь внимание к его возможному закрытию. Об этом рассказала газета Mirror, взяв интервью у самой женщины.
По словам Патиньо, её «супруг» — весь парк красных машин маршрутов A60/F60. Церемония получилась камерной: Йелине надела традиционное белое платье, приготовила свадебный торт и кольцо, а также оформила символический документ о союзе, который не имеет никакой юридической силы.
Привязанность к автобусам у женщины зародилась ещё в детстве, а после переезда в Боготу она даже устроилась ночной уборщицей в депо, чтобы быть ближе к машинам системы TransMilenio. В знак своей преданности Патиньо сделала татуировку с автобусом F60.
Своим необычным поступком Йелине хочет отстоять маршрут № 60. Она опасается, что его могут закрыть из‑за расширения сети метро в городе. Её цель — добиться сохранения этого номера хотя бы на одной линии.
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