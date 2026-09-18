Жительница Боготы вышла замуж за все автобусы маршрута №60

18 сентября 2026, 02:49

Фото: iStock/Dushlik

Жительница Боготы Йелине Лизбет Патиньо устроила символическую свадьбу с автобусным маршрутом — так она надеется привлечь внимание к его возможному закрытию. Об этом рассказала газета Mirror, взяв интервью у самой женщины.