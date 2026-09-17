Премиальный автомобиль сотрудника Минэнерго стал участником смертельного ДТП в Москве

17 сентября 2026, 23:23

Мотоциклист врезался в «Бентли» и погиб в Таганском районе Москвы

Фото: iStock/Osobystist

В Таганском районе Москвы произошла трагическая авария с участием мотоцикла и люксового автомобиля. Жертвой столкновения стал один человек.