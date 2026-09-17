Премиальный автомобиль сотрудника Минэнерго стал участником смертельного ДТП в Москве
В Таганском районе Москвы произошла трагическая авария с участием мотоцикла и люксового автомобиля. Жертвой столкновения стал один человек.
Как сообщает SHOT, инцидент случился вечером на перекрёстке возле улицы Большие Каменщики. Водитель кроссовера Bentley Bentayga начала выполнять левый поворот прямо перед мотоциклистом. У байкера не было возможности вовремя затормозить: произошло столкновение, после которого он упал на дорогу и скончался до приезда медиков.
Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. При этом движение в районе остаётся свободным, существенных затруднений нет.
По уточнённым данным, погибшим оказался 43‑летний директор инвестиционной компании «ЭйЭмЭс» Денис Горин. Автомобиль Bentley принадлежит сотруднику Минэнерго, а за рулём, по предварительной информации, находилась его дочь.
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