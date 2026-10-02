Кашалот потопил яхту в Тихом океане с людьми на борту
Четырех человек спасли в Тихом океане после того, как кашалот столкнулся с их яхтой и потопил судно. Об этом сообщает 1News.
На борту находились два гражданина Австралии, гражданин Новой Зеландии и француз. По словам новозеландского яхтсмена Терри Хетерингтона, во время столкновения он услышал сильный удар, после чего увидел возле яхты около четырех-пяти кашалотов.
Экипаж попытался устранить повреждения и откачать поступавшую внутрь воду, однако вскоре стало понятно, что спасти судно не удастся. Тогда яхтсмены подали сигнал бедствия и перебрались на спасательный плот.
Спустя 17 часов людей обнаружил и подобрал проходивший поблизости контейнеровоз. Хетерингтон отметил, что выжить группе помогли спокойные погодные условия и отсутствие сильного волнения на море.
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