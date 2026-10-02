Кашалот потопил яхту в Тихом океане с людьми на борту

02 октября 2026, 12:37

1News: Четыре человека спаслись с яхты от кашалота в Тихом океане

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Четырех человек спасли в Тихом океане после того, как кашалот столкнулся с их яхтой и потопил судно. Об этом сообщает 1News.