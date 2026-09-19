Огромную тушу погибшего кита выбросило на популярный пляж в Приморье
На популярный пляж в Приморье выбросило кита. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
В регионе сейчас около 30 градусов жары, поэтому к морю приехало множество людей. Однако отдыхающих в районе Ливадии (Находкинский городской округ) ждал неприятный сюрприз: у берега лежала туша погибшего гиганта, которая уже начала раздуваться.
Один из очевидцев снял всё на камеру, чтобы подтвердить случившееся. В клипе видно, как волны слегка поворачивают огромное тело морского животного. Предварительно, это северный малый полосатик — минке. Что привело к его гибели, пока не ясно.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Карелии женщина погибла во время рыбалки в акватории реки Водла, а её сын-подросток пропал. Мальчика до сих пор активно ищут. Подробности читайте в нашем материале.
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