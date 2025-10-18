Туризм и подпольные заведения в Лаосе, где насилуют девочек: расследование СМИ
В окрестностях столицы Лаоса японский журналист изучил информацию о деятельности подпольных заведений. Об этом сообщает Telegram-канал «Люди!».
В ходе расследования он побывал в нескольких таких местах и наблюдал, что там присутствуют несовершеннолетние девушки, которых насиловали клиенты.
По данным репортёра, в городе функционируют как минимум три подобных заведения. Большинство посетителей — местные жители, однако среди туристов встречаются люди из Китая, Японии, Южной Кореи, а также иногда европейцы и россияне.
Некоторые девушки были привезены из провинций под разными предлогами. Возможное участие местных властей остаётся предметом обсуждения, учитывая уровень коррупции в регионе.
Читайте также: