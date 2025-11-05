Кашпировского госпитализировали в Москве
Известного психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на микроинсульт.
Как сообщает «МК», инцидент произошёл в одном из московских аэропортов. 86‑летний целитель вместе с сопровождающей готовился к вылету в Стамбул. По некоторым данным, конечной точкой поездки должна была стать Польша, где он жил в начале 1990‑х и пользуется популярностью.
У стойки регистрации мужчина внезапно потерял сознание. Его оперативно доставили в больницу на юго‑западе Москвы.
Врачи проводят необходимые обследования отмечая, что в таком почтенном возрасте даже небольшие поражения мозга могут иметь серьёзные последствия.
