Кашпировского госпитализировали в Москве

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Известного психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на микроинсульт.



Как сообщает «МК», инцидент произошёл в одном из московских аэропортов. 86‑летний целитель вместе с сопровождающей готовился к вылету в Стамбул. По некоторым данным, конечной точкой поездки должна была стать Польша, где он жил в начале 1990‑х и пользуется популярностью.

У стойки регистрации мужчина внезапно потерял сознание. Его оперативно доставили в больницу на юго‑западе Москвы.

Врачи проводят необходимые обследования отмечая, что в таком почтенном возрасте даже небольшие поражения мозга могут иметь серьёзные последствия.

Никита Кротов

