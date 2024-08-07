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Катастрофа на Дальнем Востоке: найдено место крушения пропавшего самолета

Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение: погибли пилот и пассажир
07 августа 2024, 06:49
Фото: istock/May_Chanikran

Фото: istock/May_Chanikran

Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе. Как сообщает единый диспетчерский центр (ЕДДС) края, в результате трагедии погибли пилот и пассажир.
«Сегодня поступила информация об обнаружении места крушения самолета в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского района. Пилот и пассажир погибли. В настоящее время проводится уточнение деталей происшествия», — сообщили в ЕДДС.

По информации официального Telegram-канала фестиваля «Крылья Сахалина», самолет Bristell RG вылетел с аэродрома Пушистый (Сахалинская область) и направлялся в Шкотовский район Приморского края. На борту находились частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров, а также пассажирка Алена Калагурова, оба из Омска. Самолет исчез с радаров накануне, и был немедленно организован поисковый рейд.



Следователи Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту исчезновения воздушного судна.

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#уголовное пассажир
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В Москве раскрыты детали аферы с сухпайками для армии
Раскрыто, как мошенники распределили роли в афере с пайками для военных
07 августа 2024, 06:38

Фото: istock/breakermaximus

В уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии раскрыты новые подробности. Правоохранительные органы сообщили, что организованная преступная группа, причастная к афере, распределила преступные роли среди глав предприятий-производителей, участвующих в обеспечении Минобороны РФ индивидуальными рационами питания.
По данным источников РИА Новости, фигуранты дела создали и возглавили преступную организацию, в состав которой вошли генеральные директора и акционеры Грязинского пищевого комбината, «КонсервПакЛам», а также представители других компаний-поставщиков, таких как «ГПК-Продтара» и «Бруно». Эти лица были ответственны за организацию и координацию мошеннических схем.Экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали в июле по обвинению в коррупции.

По версии следствия, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», что привело к завышению стоимости контрактов и низкому качеству продукции. Ущерб от аферы оценивается в 1,3 миллиарда рублей.Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" был арестован 20 апреля. Они обвиняются в завышении затрат на приготовление питания и нарушении условий контрактов с Минобороны.

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Жуткий инцидент на базе отдыха: мигрант арестован за попытку изнасилования
В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку
07 августа 2024, 06:21

Фото: istock/Ake Ngiamsanguan

В Приморье за попытку изнасилования арестовали мигранта. Известно, что он находится в стране незаконно. Приезжему вменяют сразу две статьи УК РФ.
В Приморском крае был арестован 29-летний мигрант, подозреваемый в попытке изнасилования 25-летней девушки на базе отдыха «Орхидея» в бухте Шамора. Сотрудники прокуратуры региона сообщили, что суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По информации следствия, ночью подозреваемый проник в дом, где спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Проснувшись, девушка стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал его полиции. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

По предварительным данным, подозреваемый находится на территории России незаконно. В настоящее время он ожидает суда под стражей.

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#мигрант
#уголовное изнасилование
#девушка
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В Москве суд оштрафовал няню за укус ребенка «в воспитательных целях»
Няня покусала ребенка в Москве и получила штраф
07 августа 2024, 05:20

Фото: istock/SeventyFour

В Москве няня покусала своего подопечного. Суш назначил ей штраф. Мотивы содеянного не раскрываются.
Суд Москвы вынес решение о штрафе в отношении няни, которая укусила ребенка, находившегося под ее присмотром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Тушинского суда Москвы Галина Бирюкова признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий). Суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что няня нанесла ребенку боль, используя укус как метод воспитания. Подробности о том, почему и при каких обстоятельствах был применен такой метод, не были раскрыты.

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#суд
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На Западе Москвы прогремел взрыв, есть погибшие
В Москве в жилой пятиэтажке взорвалась граната
07 августа 2024, 04:50

Фото: istock/Marina Khromova

В результате взрыва выбило несколько окон, но конструкция здания не пострадала. Два подъезда были эвакуированы, жильцы отметили запах гари, однако открытого огня не было замечено.
В пятом корпусе жилого пятиэтажного дома на улице Артамонова в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб 62-летний мужчина. По предварительным данным, причиной взрыва стал подрыв гранаты. Об этом сообщает URA.RU.

В момент взрыва в квартире, где произошел инцидент, была обнаружена граната. Первоначально считалось, что взрыв мог быть вызван газом, однако представители «Мосгаза» опровергли эту версию. Затем стало известно, что причиной происшествия стал неизвестный предмет.

Погибший, Игорь Алешин, был найден в квартире вместе с гранатой. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты проводят осмотр. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

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В Одессе задержали грузовик с 42 уклонистами ВСУ
42 уклониста ВСУ пытались сбежать из Украины в Приднестровье
07 августа 2024, 02:25

Фото: istock/Wirestock

В Одесской области полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тыс.
Полиция Одесской области задержала грузовик с военнообязанными мужчинами, которые пытались выехать в Приднестровье. Об этом сообщают издание «Страна», портал Focus и телеграм-канал «Одесса info».

Инцидент произошел в селе Станиславка, где в кузове грузовика было обнаружено 42 мужчины. Каждый из них заплатил от $6 до $8 тысяч за возможность покинуть территорию Украины. В одесском военкомате также сообщили о случаях мобилизации мужчин младше 25 лет.

Ранее, 6 августа, «Страна» сообщила о задержании 16 мужчин в рефрижераторе с мясом, направлявшемся в Молдавию, которые также пытались избежать мобилизации. Эти попытки были организованы азиатскими предпринимателями, которые предоставляли услуги по скрытному выезду и ставили в паспорта штамп о законном въезде в Евросоюз. Организаторы схемы были задержаны.

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#грузовик
#одесса
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#приднестровье
#всу
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Мужчина с топором угрожал детям в Москве
В Москве задержали мужчину угрожавшего топором детям на детской площадке
07 августа 2024, 01:59

Фото: istock/Valentsova Tatiana

Мужчину с топором задержали на детской площадке Москвы. Сообщается, что он угрожал подросткам, находившимся там же. В результате инцидента никто не пострадал.
В Москве задержан мужчина, который угрожал подросткам топором на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«6 августа около 21:25 мск в полицию поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Прибывшими на место сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили информагенству.

Инцидент произошел 6 августа около 21:25 на Ташкентской улице. По сообщению ГУ МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел для разбирательства. В результате происшествия пострадавших нет.

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#мужчина
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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области: фельдшер и водитель погибли
ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области
07 августа 2024, 01:39

Фото: Минтранс МО

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области. Фельдшер и водитель погибли. Глава региона Алексей Смирнов прокомментировал инциент.
Вооруженные силы Украины совершили удар дроном по машине скорой помощи в Курской области, недалеко от Суджи. В результате атаки погибли фельдшер и водитель, а врач, находившийся в машине, получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Смирнов.
Ранее управление МЧС России по Курской области ранее опровергло сообщения об эвакуации жителей из-за обстрелов ВСУ, назвав их фейками.

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#террористы
#медики
#всу
#удар
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Смирнов: при атаке дрона со стороны ВСУ пострадали двое детей
06 августа 2024, 22:22

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

При атаке беспилотника со стороны ВСУ двое детей получили ранения в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранили два ребенка», — сказано в публикации.

Чиновник добавил, что пострадавшим оказали помощь на месте случившегося, их госпитализировали.

Кроме того, Смирнов призвал население быть спокойными, не вестись на информационные провокации со стороны врага и соблюдать меры по безопасности, когда объявляют воздушную тревогу.

Утром, 6 августа, украинские неонацисты попытались прорвать оборону на границе рядом с Курской областью. Они потерпели поражение.

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Люберецкие ветеринары спасли американскую акиту после змеиного укуса
06 августа 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Люберецкой ветеринарной службы оказали экстренную помощь собаке породы американская акита, укушенной змеёй. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«К ветеринарам обратилась хозяйка пса по кличке Вирус. Женщина гуляла со щенком в районе реки Пехорка, когда они встретили пресмыкающееся. Хозяйка подобрала ветки и попыталась столкнуть змею в траву, но та атаковала собаку и укусила её в шею. Благодаря оперативной реакции питомец был доставлен в ветеринарную клинику, где ему помогли», – рассказали в ведомстве.
В Минсельхозпроде напомнили, что змеиный укус опасен для животного и может привести к серьёзным последствиям. Если змея укусила питомца, нужно ограничить его движения, дать антигистаминный препарат, обезболивающее, обеспечить достаточное количество воды и немедленно доставить в ветеринарную клинику.

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