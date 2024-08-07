Катастрофа на Дальнем Востоке: найдено место крушения пропавшего самолета

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Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе. Как сообщает единый диспетчерский центр (ЕДДС) края, в результате трагедии погибли пилот и пассажир.
«Сегодня поступила информация об обнаружении места крушения самолета в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского района. Пилот и пассажир погибли. В настоящее время проводится уточнение деталей происшествия», — сообщили в ЕДДС.
По информации официального Telegram-канала фестиваля «Крылья Сахалина», самолет Bristell RG вылетел с аэродрома Пушистый (Сахалинская область) и направлялся в Шкотовский район Приморского края. На борту находились частный пилот и бизнесмен Сергей Федоров, а также пассажирка Алена Калагурова, оба из Омска. Самолет исчез с радаров накануне, и был немедленно организован поисковый рейд.
Следователи Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по факту исчезновения воздушного судна.
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