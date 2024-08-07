Мужчина с топором угрожал детям в Москве

Фото: istock/Valentsova Tatiana
Мужчину с топором задержали на детской площадке Москвы. Сообщается, что он угрожал подросткам, находившимся там же. В результате инцидента никто не пострадал.
В Москве задержан мужчина, который угрожал подросткам топором на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел 6 августа около 21:25 на Ташкентской улице. По сообщению ГУ МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел для разбирательства. В результате происшествия пострадавших нет.
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«6 августа около 21:25 мск в полицию поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Прибывшими на место сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили информагенству.
Инцидент произошел 6 августа около 21:25 на Ташкентской улице. По сообщению ГУ МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел для разбирательства. В результате происшествия пострадавших нет.
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Елена Перлова